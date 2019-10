SGP Staphorst niet bij heropening veld VV IJhorst: principes gaan voor

Zorgen in Hasselt over Brexit: minister Hoekstra komt langs als luisterend oor

10 oktober Minister Wopke Hoekstra van Financiën brengt komende maandag een bezoek aan tapijtbedrijf Condor Group in Hasselt. Hier zal hij verschillende gesprekken voeren over de gevolgen van de naderende Brexit voor de tapijtsector in Overijssel. Tientallen bedrijven in Hasselt en Genemuiden handelen namelijk veel met de Britten en zitten daardoor in onzekerheid.