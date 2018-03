Fractievoorzitter Lucas Mulder van de SGP is donderdag de grote afwezige bij het door de Jongerenraad Staphorst en Saam Welzijn georganiseerde lijsttrekkersdebat. De locatie, uitgaanscentrum Kisteman, is de reden voor het wegblijven van de grootste fractie in de gemeenteraad.

“Het was een hele moeilijke afweging, maar wij willen jongeren niet oproepen naar een gelegenheid te komen waar we ze liever in het weekeinde ook niet zien, omdat er drank en misschien ook wel drugs worden gebruikt”, zegt Mulder. Hij heeft de Jongerenraad gevraagd uit te wijken naar een andere locatie en enkele alternatieven aangedragen. “Het jongerencentrum, als is dat van christelijke signatuur, en meer neutrale gelegenheden zoals de sporthal en het gemeentehuis.” De SGP heeft zelfs de raadsgriffier ingeschakeld om uit de impasse te komen. Tevergeefs. “De Jongerenraad houdt vast aan Kisteman, waarop wij hebben besloten niet aan het debat deel te nemen. Maar het voelt niet goed dat we er niet bij zijn als grootste partij in Staphorst.”

Voorzitter Klaas-Jan Boessenkool van de Jongerenraad betreurt het afhaken van de SGP. ”De lijsttrekker heeft aangegeven dat Kisteman een uitgaansgelegenheid is waar jongeren tot diep in de nacht, ook op zondag, uitgaan en alcohol drinken, en daarom gevraagd om de locatie te wijzigen. Maar wij zien geen verschil met Zaal Spoorzicht en d’Olde Skoele, waar de SGP wel meedoet aan debatten. Wij kiezen voor Kisteman omdat we de politiek graag dichtbij de jongeren willen brengen, ze zich daar thuis voelen en het een mooie, gezellige zaal is. Een plek als het gemeentehuis werpt in onze ogen toch een drempel op”, aldus Boessenkool. Hij geeft aan dat naar aanleiding van vragen van de SGP is toegezegd dat er geen muziek wordt gedraaid. “Dat heeft hen ook niet kunnen bewegen.”

Daarom heeft het debat plaats bij Kisteman. Voor Alwin Mussche (ChristenUnie) is de locatie geen punt van discussie. “Kisteman is ook stembureau en een ander debat is in Spoorzicht, ook een horecabedrijf. Het is wel jammer dat de SGP niet meedoet. Een debat is er toch om verschillen bloot te leggen”, zegt Mussche. Hij neemt het op tegen Jacob Spiker (CDA), , Alfred Stegeman (Gemeentebelangen), Liesbert Lubberink (PvdA) en Jan Talen (Democratische Partij Staphorst). De lijsttrekkers praten over twee thema’s, het openbaar vervoer en woningbouw. En er is een vrije ronde waarin bezoekers vragen kunnen stellen of een stelling kunnen aandragen.