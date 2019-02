SGP wil dat provincie zich inzet voor behoud Grote Kolksluis in Zwartsluis

Engels stel bezegelt liefde in Giethoorn

10:38 Verliefd op elkaar én op Giethoorn. Voor Michele Gibbs en Lars de Groot uit Langley in Engeland was er dan ook maar één locatie mogelijk om die liefde met een huwelijk te bezegelen: Giethoorn. En da's best bijzonder, want zo vaak trouwen buitenlandse stellen nu ook weer niet in de toeristische trekpleister.