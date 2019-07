Show negentigjarig EGSV Genemuiden uitverkocht

De in d’Overtoom opgevoerde show van de 90 jaar bestaande vereniging was weken tevoren al uitverkocht. Alle acts stonden in het teken van Disney. De start was een dans van alle 120 leden, 119 meiden en 1 jongen, in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Daarna waren er acts te zien van de verschillende disciplines binnen EGSV, gymnastiek, turnen en acrogym. Het hoogtepunt van de avond was volgens Aline Roetman van EGSV een acrogym-optreden in het teken van Tarzan, met hoge torens en door het luchtruim vliegende meiden. ,,Na afloop was er alleen maar lof voor leden en leiding, die veel energie in de optredens hebben gestoken’’, aldus een tevreden Roetman.