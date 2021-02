Sidney (17) bestookt met haatreacties na aanmelding voor K3: ‘Transgender erbij is slecht voor kinderen’

Ze dacht in eerste instantie dat de reacties op het artikel dat de Stentor vorige week publiceerde vooral zouden gaan over K3. Of haar zangcapaciteiten. Maar de haatdragende berichtjes waren alom aanwezig. ,,Best teleurstellend’’, zegt Sidney. ,,Ik had gehoopt dat we verder zouden zijn in de acceptatie. Blijkbaar vinden heel veel mensen het toch nog heel erg moeilijk.’’