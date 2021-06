Sint Jansklooster gaat voor corso met kleinere praalwagens: ‘Zetten onze schouders eronder’

UPDATEHet bloemencorso in Sint Jansklooster gaat dit jaar door, als het aan de Christelijke Oranjevereniging Sint Jansklooster en de wagenbouwers ligt. De gemeente Steenwijkerland moet dan nog wel een vergunning afgeven voor het evenement in het weekend van 20 en 21 augustus. ,,We gaan er vanuit dat er dan weer veel meer mogelijk is.”

Nadat er al uitvoerig overleg was geweest met de gemeente en de Veiligheidsregio, heeft de vereniging het besluit donderdagavond genomen na overleg met de corsogroepen uit het dorp. ,,Dat biedt voldoende aanknopingspunten om op te kunnen starten met de bouw van de dahliareuzen. Acht van de twaalf verenigingen zien het wel zitten en daarom hebben wij besloten om het door te laten gaan”, zegt voorzitter Hoege Heetebrij.

Druk

Hoewel de precieze vorm nog niet duidelijk is, denk de Oranjevereniging dat het haalbaar is om een normaal corso op te zetten. ,,Ook als we nog afstand moeten houden dan denken wij dat het kan en daar gaan we met z’n allen onze schouders onder zetten. Natuurlijk wordt het druk om dat nu allemaal in tweeënhalf maand te regelen, maar wij denken dat het haalbaar is.”

Geen grote wagen

Wel zullen de praalwagens kleiner zijn dan andere jaren. ,,We gaan nu voor maximaal 150.000 dahlia’s per praalwagen, normaal zijn dat er 300.000. Het is op deze korte termijn voor groepen niet mogelijk om zo’n grote wagen te maken.” Volgens Heetebrij hopen de bouwers dat de extra versoepelingen de komende tijd snel volgen, zodat ook de bouw van de wagens makkelijker te realiseren zal zijn.

Vollenhove

Eerder deze week werd al in het Brabantse Zundert, het grootste corso in ons land, besloten om het het corso door te laten gaan en ook Beltrum in de Achterhoek laat het bloemenevenement doorgaan. In andere plaatsen, zoals Vollenhove en Lichtenvoorde, werd onlangs juist de knoop doorgehakt om geen corso te houden. In plaats daarvan wordt er in Vollenhove een dahliafestival gehouden.

En achter dat besluit staat voorzitter Han Knol van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken nog altijd. ,,Vanaf januari hebben we zes keer overleg gehad met de wagenbouwers over de mogelijkheden. Daarbij zijn alle aspecten bekeken, de financiële risico's, te treffen maatregelen en de handhaving daarvan. Bovendien wilden we alleen een corso houden als alle groepen zouden meedoen. En dat was lang niet zeker. Dat alles heeft ertoe geleid dat we hebben besloten om geen corso te houden, hoe jammer het ook is.’’

Volgens Knol blijft de anderhalve meter afstand nog wel even. ,,Hoe regel je dat langs het parcours. En dan heb je de controle of mensen zijn gevaccineerd of een negatief testbewijs kunnen laten zien. Wij zagen dat niet zitten.’’ Dat goede buur Sint Jansklooster met dezelfde zaken zit, doet volgens Knol niets af van het genomen besluit. ,,Iedereen maakt zijn eigen afweging.’’