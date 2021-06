Sint Jansklooster rouwt om tragisch verlies van dorpsgenoten: ‘Dit is heel onwerkelijk’

VIDEO Van armoede-experiment tot werelderf­goed: dit is het bijzondere verhaal van de Kolonie van Weldadig­heid

26 juni Het is een klein, onbekend deel van de vaderlandse geschiedenis. Maar over een maand kent de hele wereld Frederiksoord en Wilhelminaoord. De monumentale gebouwen en het karakteristieke landschap staan op de drempel van een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit is het verhaal van trots en schaamte over het sociale experiment in de Kolonie van Weldadigheid.