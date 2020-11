Sinterklaas geeft inwoners Blokzijl een spel

VIDEO Familie gefusil­leer­de burgemees­ter Roege blij met gedenk­plaat aan muur gemeente­huis

20 november Aan de muur van het voormalige gemeentehuis in Wanneperveen is een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan burgemeester Pieter Klaas Roege. Die werd in de nacht 19 op 20 november 1943 tijdens een razzia van zijn bed gelicht en gefusilleerd door de Duitse bezetters.