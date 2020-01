Skeelerklim Steenwijk twee dagen na Koningsdag

Op het 2400 meter lange parcours met de Gagelsweg, Schansweg en Meppelerweg starten eerst de vrouwen voor een wedstrijd over 25 kilometer. Daarna komen de mannen in actie voor een wedstrijd over ruim 42 kilometer. De laatste jaren is sprake van een sterke internationale bezetting. Steenwijk is de derde wedstrijd in de marathoncompetitie van de KNSB. De Marathon Cup telt tien wedstrijden en begint op Tweede Paasdag (13 april) in Heerde. De finale is in Otterlo.