Slachtoffer wil niet praten over steekincident Steenwijk, politie zoekt getuigen

De 18-jarige man raakte in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur gewond bij het incident aan de J.H. Tromp Meestersstraat in Steenwijk . Het is nog onduidelijk of de steekpartij binnen of buiten heeft plaatsgevonden en wat de aanleiding was.

Geen aangifte

De politie wil graag in contact komen met getuigen of andere mensen die meer over het voorval weten. ‘Weet je meer of heb je iets gehoord over de aanleiding of de oorzaak van de verwondingen, dan komen wij graag met hen in contact. Dat mag ook anoniem bij M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800 7000', laat Van Dijk weten.