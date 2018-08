Slopershamer velt winnende panter bloemencorso Vollenhove

Enkele dagen na het bloemencorso is niets meer over van de kleurrijke praalwagens, waaraan enkele tienduizenden toeschouwers zich hebben vergaapt. Ook de reusachtige panter waarmee de groep Stark Wark de Ereprijs won, is niet aan de slopershamer ontkomen. Alleen het onderstel is bewaard gebleven, voor een nieuwe praalwagen voor het corso op de laatste zaterdag van augustus 2019.