Sluipverkeer zorgt voor verkeerschaos in Blokzijl

Vooral in de smalle Brouwerstraat ontstaan dan snel problemen, zeker als de brug in het stadje open is. Het sluipverkeer zorgt voor overlast en ergernis, zegt Steven de Jonge. De voorzitter van de plaatselijke verkeerscommissie heeft zelf tellingen gehouden. ,,Vrijdagmiddag, in de spits tussen half 4 en half 6, rond de 600 auto’s en motoren. En zondagmiddag telde ik er in een uur tijd 250”, staaft De Jonge met zijn aantallen de bewering dat het in Blokzijl de laatste dagen ‘een totale verkeerschaos is’.