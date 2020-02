Sluisdeuren bij Zwartsluis zijn dicht in verband met gestegen waterpeil

Gaswinner Vermilion kan beweren wat het wil, maar Eesveen blijft bevingen vrezen: ‘is er dan niets geleerd van Groningen?’

10 februari Energiemaatschappij Vermilion heeft met instemming van het ministerie van Economische Zaken de gaswinning in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Drenthe de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Tegen het zere been van Marijke Sterk, Rita Pos en Jeannette van der Velde, die als burgers en luizen in de pels het tegen beide opnemen. Ze vrezen op den duur Groningse toestanden in Eesveen en omgeving, en vragen de hoogste bestuursrechter maandag (vandaag, red.) de verleende toestemming per direct in te trekken. ,,Het loopt hier te hard van stapel.”