Sluiting Emmaschool in Steenwijk lijkt onvermijdelijk

Het aantal leerlingen van de school is in de afgelopen jaren is gedaald tot rond de veertig. Dat is onvoldoende om de school open te houden, zeker ook omdat geen ommekeer is te verwachten. Herman Wevers, die als interim directeur/bestuurder tijdelijk Alberto Boon vervangt, schrijft aan de gemeenteraad: ,,Op grond van de belangstelling voor de school en het aantal kinderen in het voedingsgebied is niet te verwachten dat het aantal leerlingen in de komende jaren substantieel zal toenemen.’’