Sluuziger watersportman Roel Schurink onderscheiden

De watersport ligt Roel Schurink na aan het hart. Voor al zijn verdiensten is de inwoner van Zwartsluis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is bestuurslid is van de twee grote maritieme evenementen Zwartsluis Onder Zeil en de Nationale Sleepbootdagen en de watersportvereniging. Daarnaast is hij betrokken bij de Hervormde kerk, Stichting Fortresse, Sluuspoort, Stichting Exploitatie Groene Wensboot Ossenzijl, de Samenwerkende Recreatie Ondernemers Belt-Schutsloot en Lokale Actie Groep van Leader Noord Overijssel.

Vijf inwoners van de gemeente Zwartewaterland werden gebeld door burgemeester Eddy Bilder met de mededeling dat ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij alle gedecoreerden werd een bos bloemen bezorgd na het telefoontje. Yvonne Kisjes-Boerhof uit Zwartsluis is actief op sportief gebied. Bij sportvereniging DESZ is ze eindverantwoordelijke voor de operationele activiteiten van de kantine. En bij badmintonvereniging Allotria in Hasselt is ze sinds de oprichting in 1992 vrijwilligster met diverse bestuursfuncties. Daarnaast is ze betrokken bij de Nederlands hervormde kerk in verschillende functies, voorzitter van buurtvereniging de Moerasvogel, is ze actief voor de Oranjevereniging (zonder haar geen bingo) en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het voortbestaan van de wandelvierdaagse.

Zowel de vijftien jaar voor haar baan als lerares bij OBS de Aremberg als na haar pensionering in 2016, ondersteunde Henny Kootstra kinderen met leesproblemen en een leerachterstand. Sinds haar pensionering ondersteunt zij nieuwe inwoners in de voorbereiding op het inburgeringsexamen. Daarnaast is ze betrokken bij peuterspeelzaal Hummeltjeshonk, NVVH afdeling Zwartsluis, buurtvereniging de Moerasvogel, de 4 mei herdenking en vrijwilligster bij Sluuspoort en de bibliotheek.

Met haar man was Femmy ten Napel-Timmerman tien jaar gastouder bij Europa Kinderhulp. Ook is ze mede-oprichter van Stichting Dorotty Oekraïne, die geld inzamelt voor kleinschalige hulp aan mensen of instellingen in Oekraïne. Daarnaast is ze als vrijwilliger verbonden aan het Nederlands Bijbelgenootschap, de Hervormde Gemeente Zwartsluis, en woonzorgcentrum de Nieuwe schans.

Andres Post uit Genemuiden is sinds 2001 n verschillende functies actief voor Stichting Vrienden van Oud Genemuiden: documenteren, archiveren en onderzoeken van historische gegevens, hoofdredacteur voor ‘Old Ni-js’ en het samenstellen van jaarlijkse exposities. Ook is hij actief betrokken bij de Hervormde Gemeente, het Armenwerkhuis, diverse kerkelijke verenigingen en de Zondagsschool. En hij organiseert excursies naar locaties die betrekking hebben op de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Al sinds het ontstaan van de lokale werkgroep in 1980 is Margriet Prins Roukema uit Hasselt betrokken bij Amnesty International. Voor de Ichthuskerk fungeert ze als pastoraal ouderling en werd later diaken, scriba en ouderling. Ook was ze lid van de beroepingscommissie en redacteur van het kerkblad. Ook is ze betrokken bij het fusieproces van de Gereformeerde Ichthuskerk en Hervormde Gemeente de Baak. Daarnaast is Margriet Prins kerkelijk actief op regionaal en provinciaal niveau. Van de culturele organisatie SCAB is ze voorzitter en en redacteur van maandelijkse nieuwsbrief.