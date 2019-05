Sluziger voetbalicoon Wiebe Hoen (86) overleden

Op 86-jarige leeftijd is voormalig voetbaltrainer Wiebe Hoen uit Zwartsluis overleden. Met hem verliest de voetbalwereld een bevlogen trainer, die tot op hoge leeftijd – ver in de 70 - op het veld stond. Hoen, sinds enkele jaren weduwnaar en vader van twee zonen en twee dochters, was erelid van DESZ uit Zwartsluis.

Bij die club debuteerde hij al op vijftienjarige leeftijd in het eerste elftal, dat toen nog in blauwe shirts speelde, en op 32-jarige leeftijd nam hij afscheid. Bij DESZ deed Wiebe Hoen meer dan voetballen alleen. Hij was twee seizoenen (1975-1976 en 1976-1977) trainer van de hoofdmacht, trainde jeugdteams, de vrouwen, waarin zijn dochter speelde, fungeerde als scheidsrechter en was verscheidende jaren bestuurslid. Het leverde hem het erelidmaatschap van de Sluziger vereniging op. Bij de club is geschokt gereageerd op het overlijden van de regionale voetbalicoon. ,,Wiebe bezocht afgelopen zaterdag nog de wedstrijd van DESZ 1. Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte om dit intense verlies te dragen’’’, aldus het bestuur. In de kantine op sportpark Cingellanden ligt een condoleanceregister. ,,Op verzoek van de familie Hoen gaan de geplande wedstrijden van DESZ door. We spelen zaterdag met rouwbanden’’, zo laat de vereniging weten.

Na zijn actieve loopbaan als voetballer werd Wiebe Hoen trainer, die bekend stond om zijn bulderend stemgeluid. Hij was gedurende tientallen jaren werkzaam bij tal van verenigingen in de regio, zoals SVV (nu VENO) in Vollenhove, waarmee hij in het seizoen 1968-1969 kampioen werd en vanuit de afdeling Zwolle promoveerde naar de vierde klasse van ‘grote KNVB’, zoals dat destijds werd genoemd. ,,Een plezierige kerel die met het merendeel van de groep goed op kon schieten. Hij had er lol in en straalde dat ook uit’’, zegt Joop Ouderling, die deel uitmaakte van het kampioensteam. ,,Hij had ook een wat andere aanpak dan de trainers die we gewend waren. Die waren conditiegericht met veel looparbeid maar Hoen kwam met technische oefenvormen.’’

Wolvega had een speciaal plekje in het hart van Hoen; hij was er gedurende drie perioden trainer. Andere clubs die hij heeft getraind zijn Urk, Staphorst, Kuinre, IJhorst, SVBS’77 (waar nu zoon Gert trainer is), Ruinen, Wapserveen en Scheerwolde, waar hij na het seizoen 2010-2011 definitief van het veld stapte. Tussendoor zette hij zich in voor de promotie van het vrouwenvoetbal in de regio, als trainer van de regionale Zwolse afdelingsselectie. Hoen was niet alleen actief in de voetballerij. Hij was ook een verwoed vogelliefhebber en lid van De Edelzanger. Die vereniging benoemde hem in 2018 tot erelid voor zijn vele verdiensten.