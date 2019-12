Smithy's Palace in Eesveen deze maand weer open: ‘Je moet zorgen dat het hier bijzonder is’

De jaren van Desi Bouterse in Overijssel en Drenthe

2 december Desi Bouterse, de president van Suriname die vorige week 20 jaar cel kreeg voor zijn rol in de gruwelijke decembermoorden in 1982, woonde enkele jaren in Overijssel en Drenthe. Daar liet hij vooral als getalenteerd sporter indruk achter. Een rondgang.