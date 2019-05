Sneker scheurt met 139 over Vollenhoverweg

Video Gebruikte kunst­werk-besmeurder uit Meppel glow in the dark-verf of niet?

19 mei Gebruikte de man uit Meppel die het kunstwerk Starting Point in Apeldoorn besmeurde glow in the dark verf, zoals hij tegen de politie beweerde? Of was het ‘gewoon’ grijze verf? Dat kun je zien in deze video.