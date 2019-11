Snel aan de slag met uitvoering plannen in kernen Zwartewaterland

Het zal aanpoten zijn, maar in de zeven weken die nog resteren in 2019 worden in de gemeente Zwartewaterland nog een flink aantal plannen uitgevoerd. Het zijn de zogenoemde quickwins uit de leefbaarheidsplannen voor de kernen Genemuiden, Hasselt. Kamperzeedijk en Zwartsluis. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering een bedrag van 85.000 euro beschikbaar gesteld.

Dat is volgens een woordvoerster van de gemeente voldoende om alle plannen die klaar liggen ook daadwerkelijk nog dit jaar uit te kunnen voeren. Er hoeft dus geen keuze te worden gemaakt waardoor projecten moeten afvallen. Gemeente-breed houdt Zwartewaterland een campagne om aandacht te vragen voor biodiversiteit. En de gemeente gaat verschillende wijken in met de vraag Het gaat het? om er zo achter te komen wat er leeft en waaraan behoefte is.

Dan zijn er plannen voor de vier kernen. In Kamperzeedijk gaat geld naar school De Driester om die te ondersteunen bij het goed organiseren van de buitenschoolse opvang. Ook kunnen de initiatiefnemers aan de slag met de aanleg van een vlinder- en bijentuinen in de groenstrook bij het oorlogsmonument. Ook In Genemuiden liggen er plannen klaar voor uitvoering. Het Varkensgat wordt voorzien van een vissteiger en er worden laadpunten voor elektrische fietsen geplaatst. De camperplaats krijgt een stroom- en waterpunt.

De kolk in Zwartsluis, die tegenwoordig toegankelijk is voor bootjes, wordt voorzien aan een passantensteiger. Het centrum krijgt een vrolijker aanblik door de plaatsing van bloembakken. Verder krijgt Zwartsluis geld om een digitaal dorpsplein op te zetten, waarop plaatselijke ondernemers zich samen presenteren. Tevens wordt een communicatieplan gemaakt om de activiteiten voor dagbesteding beter onder de aandacht te brengen.

Toerisme

In Hasselt is er vooral aandacht voor het toerisme. Om de bezoekers meer Hasselt-gevoel te geven wordt er een route met qr-codes gemaakt langs de vele monumentale panden in het Hanzestadje. Ook wordt er een informatief bord geplaatst bij de Rivierboulevard langs het Zwarte Water.