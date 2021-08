Snijder vindt spelen bij hoofdklasser SC Genemuiden door veranderde omstandigheden te zwaar

Video Automobi­lis­te ramt op ooghoogte een verkeers­bord bij De Wijk, maar stapt uit zonder schramme­tje

17 augustus Een automobiliste heeft vannacht een ANWB-verkeersbord in puin gereden. De vrouw kwam met de schrik vrij, want het had erger kunnen aflopen aangezien het bord bijna op ooghoogte hing.