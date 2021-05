Sobere dodenherdenking in Hasselt: ‘Je wilt het liefst herdenken met alle mensen samen’

Verdachte vuurwerk­over­last Zwartsluis op vrije voeten, maar in het dorp blijft het rustig

3 mei De 21-jarige man uit Zwartsluis die op Koningsdag is opgepakt vanwege het bezit van illegaal vuurwerk, is inmiddels weer op vrije voeten. Het is volgens de politie nog onduidelijk of hij iets te maken heeft met de vuurwerkoverlast.