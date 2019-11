SP Meppel wil dat werkbezoek burgemeester aan China in teken staat van mensenrechten

Doel van het werkbezoek is om de banden met de plaats Haikou aan te halen. Dit moet onder andere voor de komst van toeristen naar Meppel zorgen. Omdat voor Meppel het onderwerp havenontwikkeling -in het licht van Port of Zwolle- van belang is wordt de havenstad Qingdao ook bezocht om nader kennis mee te maken. Meppel is met de gemeente Steenwijkerland in gesprek om te bezien of Meppel een rol kan spelen in de regionale spreiding van de toeristische druk op Giethoorn. Tijdens de reis naar China wil de delegatie, bestaande uit burgemeester Korteland en wethouder Koning en twee ambtenaren, zoeken naar kansen om dit nader te concretiseren.