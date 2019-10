Speelgoedwinkel Ruinerwold-gezin in Zwartsluis doelwit van inbraak

Grote collectie oude horloges duikt onver­wachts op bij textielsor­teer­cen­trum in Steenwijk

11:16 Medewerkers van het Regionaal Textiel Sorteer Centrum in Steenwijk keken gisteren raar op toen zij in een plastic tas een flinke verzameling horloges en lege doosjes aantroffen. De collectie moet door iemand in een ondergrondse kledingcontainer zijn gegooid, zegt politiewoordvoerder Frank de Valk. Het is nog onduidelijk of de horloges van diefstal afkomstig zijn.