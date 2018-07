Spektakel van Steenwijk kiest voor sportieve rondemissen

Rusland

Ekaterina Ksenzova is geboren in Rusland en woont nu zeven jaar in Nederland. ,,Door werk van mijn vader kwamen we in Nederland terecht, in Deventer. We wonen in de Vetkampstraat, en tja dan ben je voor Go Ahead Eagles. Die hebben een lingeriekalender uitgegeven waar ik ook in sta." Ze traint regelmatig in de sportschool en heeft aan voetbal en kickboksen gedaan. ,,Fietsen? Ja doe ik ook, naar school." Lorena Pape komt uit Rotterdam. Ook Lorena duikt nog wel eens de sportschool in. ,,En ik wil weer aan paardrijden gaan doen, als ik er tijd voor heb", zegt de Rotterdamse die een tijdje professioneel paaldanser is geweest.