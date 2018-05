Spijbelspreekuur houdt kinderen in Zwartewaterland op school

Het in de gemeente Zwartewaterland op alle scholen ingevoerde spijbelspreekuur is een succes. De gemeente heeft niet alleen beter in beeld hoeveel scholieren ongeoorloofd afwezig zijn. Het leidt er ook toe dat leerlingen het na een goed gesprek wel uit hun hoofd laten om opnieuw weg te blijven.

Op het spijbelspreekuur worden leerlingen uitgenodigd die zes uur of meer afwezig zijn geweest. Omdat de gemeente de spijbelaars sinds de invoering van het spreekuur in het schooljaar 2016/2017 beter in beeld heeft, laten de cijfers in het jaarlijkse Leerplichtverslag een flinke stijging zien. Waren er in 2014/2015 nog 42 spijbelaars, in 2016/2017 werden er 73 genoteerd.

En dat is goed nieuws, geeft de gemeente aan. ,,Aangezien de meeste leerlingen na een gesprek niet nog een keer worden gemeld, werpt de preventie werking zeker zijn vruchten af.”

In het Leerplichtverslag wordt gemeld dat spijbelen de voornaamste oorzaak is van de ongeoorloofde afwezigheid. Als andere oorzaken worden een verkeerde schoolkeuze - vaak opgelost door kinderen naar een andere school te doen - sociale en psychische problemen, lichamelijke problemen, ziekte en de thuissituatie genoemd.

Ook blijkt uit het verslag dat er zestien doorverwijzingen naar hulpverlenende instanties zijn geweest en tien leerlingen zijn doorgestuurd naar Bureau Halt.

Vakantie

En dan is er nog het luxe verzuim, het zonder toestemming op vakantie gaan buiten de vastgestelde vakantieperioden. In het schooljaar 2016/2017 constateerden de scholen dat dit voorkwam bij 23 leerlingen uit 17 gezinnen. In negentien gevallen werd een officiële waarschuwing uitgedeeld door de leerplichtambtenaar. In de andere vier gevallen is proces verbaal opgemaakt, dat naar het Openbaar Ministerie is gestuurd. Niet bekend is of er ook boetes zijn opgelegd.