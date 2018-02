'Sportcommentaar voor tv vergt andere aanpak'

Zondagsrust is heilig in Zwartewaterland

6:00 Winkels in de gemeente Zwartewaterland blijven dicht op zondag. Er moet niet worden getornd aan de zondagsrust. Dat is de opvatting van de drie christelijke fracties, die in de huidige gemeenteraad een ruime meerderheid (13 van de 19 zetels) hebben. In de Kieswijzer van de Stentor zijn ze het niet eens met de stelling ‘Winkeliers moeten zelf hun openingstijden bepalen’.