Sporthal in Hasselt krijgt naam Anna van der Breggen

De meervoudig wereldkampioen en Olympisch kampioen noemt het ‘een mooi gebaar'. De sporthal staat niet gek ver van de plek waar Anna van der Breggen heeft gewoond. ,,En ze heeft wel eens gezegd dat ze op de parkeerplaats naast de sporthal haar eerste rondjes fietste’’, zegt Henk-Jan Overmars, die het initiatief nam voor een blijvend eerbetoon, in de vorm van een straatnaam of de naam op de gevel van de sporthal. Hij opperde het dit jaar op Facebook en zijn idee werd omarmd door veel Hasselters.

Ridder

De tegenwoordig in Zwolle wonende Van der Breggen werd in 2016 Olympisch kampioen, waarvoor ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze is meervoudig wereldkampioen, waaronder dit jaar, werd Europees kampioen tijdrijden, won drie keer de Giro Rosa in Italië en zegevierde in tal van internationale klassiekers.