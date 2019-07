Sportinn is blij met nieuwe plek in Tuk

Voorrang voor vrouwen als burgemees­ter? ‘Dat hebben we toch niet nodig? Vrouwen zijn capabel genoeg’

6 juli In een week waarin Zwolle tóch koos voor een mannelijke burgemeester, benoemde Oldebroek Tanja Haseloop als eerste burger. Wat minister Ollongren betreft is het onvoldoende. Zij maakte deze week bekend actief te gaan sturen om de balans man vrouw in het politiek bestuur beter te maken, ze wil toe naar 40 tot 60 vrouwen vrouwen. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met het aantal vrouwelijke burgemeesters? En werkt het actief sturen op vrouwen wel?