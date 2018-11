Sportpark in Zwartsluis bereikbaar via noodweg

De rijplatenbaan komt te liggen in plantsoen en is nodig omdat het kruispunt Weteringallee-Purperreigerlaan gedurende twee weken op slot gaat. Tussen 26 november en 8 december worden de klinkerbestrating en de trottoirs vernieuwd.

In verband met de werkzaamheden is het voor autoverkeer niet mogelijk gebruik te maken van de kruising. Bestemmingsverkeer voor de wijk Kraggewijk wordt omgeleid via de Berkenlaan, Bernhardlaan, Beatrixstraat en de Julianastraat. Voetgangers en fietsers kunnen de werkzaamheden passeren via de bestaande trottoirs of tijdelijk aan te leggen voorzieningen.