Springruiter Marc Houtzager mag voor de derde keer naar de Olympische Spelen, nu met de pijlsnelle Dante

Houtzager (50) is de laatste jaren een stabiele factor in Oranje. Hij begint in Tokio aan zijn vierde grote kampioenschap op rij. Dat kan geen van zijn teamgenoten hem nazeggen. Houtzager gaat een equipe vormen met Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten, zijn goede vriend Willem Greve is reserve. De Rouvener reed het EK in Göteborg in 2017 (32ste), het WK in Tryon in 2018 (18de) en het EK in Rotterdam in 2019 (8ste). Bij de laatste twee toernooien was hij met Sterrehof’s Calimero de beste Nederlandse combinatie.