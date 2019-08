Sprinkler ontbrak bij door brand verwoest papierbedrijf Staphorst

Bij de brand raakte niemand gewond maar het bedrijf werd volledig verwoest. Op 21 juli 2016 was er ook een grote brand bij het bedrijf. Toen lag Huhtamaki een paar weken stil, maar kon wel weer door in Staphorst. Dat kan nu niet; de schade is enorm. Buren maken zich naar aanleiding van de tweede brand zorgen over een dergelijk kwetsbaar bedrijf in de straat. Rondom Huhtamaki zitten veel bedrijven en woningen.

Mocht het bedrijf besluiten tot herbouw van de fabriek aan de Industrieweg, dan zijn dit wél onderwerpen van gesprek, zo laat burgemeester Theo Segers weten. Of het bedrijf in Staphorst terugkeert, is de vraag. Het is volgens directeur Eddie Sikkens nog niet zeker dat er weer op deze plek wordt opgestart. Eerder zei Sikkes dat zijn bedrijf ook in omliggende plaatsen als Meppel of Zwolle zou kunnen neerstrijken. ,,Momenteel zijn ze bezig met puin ruimen. Op dit moment is het nog te vroeg om iets definitiefs te zeggen wat we gaan doen.’’