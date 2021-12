Staand langs de weg of zittend in de jacuzzi: Steenwijkerland loopt uit voor boerenlichtjestoer

UITSLAG PEILING Minder corona-angst tijdens kerst: verdubbe­ling aantal mensen die zich niet aan maatrege­len houdt

Ondanks alarmerende berichten over omikron lijken we minder bang dat het samenzijn met kerst een nieuwe coronagolf veroorzaakt. Ook zijn we vergeleken met vorig jaar minder geneigd ons aan de maatregelen te houden. Dat blijkt uit een peiling onder duizenden lezers van de Stentor. ,,Mensen krijgen een realistischer beeld van het virus.”

24 december