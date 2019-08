Stadsbus dreigt uit Meppel te verdwijnen: ‘Gemeente moet zoiets gewoon aanbieden’

,,Blijven jullie bestaan?”, vraagt Gloria Wepster (77) terwijl ze een euro betaalt aan chauffeur Margreet Stroomer om mee te kunnen met de Stadsbus. ,,Ik vind dat de bus moet blijven. Er zijn zo veel mensen die de bus gebruiken, gewoon om even naar de stad te gaan of om boodschappen te doen. Ik gebruik het ook om gewoon op visite te gaan.”

Ze is niet de enige. Met haar zijn vele andere passagiers die vinden dat de bus behouden moet blijven. Chauffeurs hebben inmiddels tweeduizend handtekeningen verzameld. ,,Er zijn zo veel mensen die de bus wekelijks gebruiken, voor doktersafspraken of voor andere dingen. Het gebeurt regelmatig dat de bus vol zit. Wij gaan door de wijken waar de lijnbussen niet komen en rijden dan via het station en het ziekenhuis”, vertelt chauffeur Egon Zwikker. Hij werkt samen met zeven andere chauffeurs en een coördinator vanuit sociale werkplaats Reestmond voor de Stadsbus.

Volledig scherm De Stadsbus in Meppel dreigt opgeheven te worden. Chauffeurs Margreet Stroomer en Egon Zwikker proberen een stokje voor te steken en verzamelen handtekeningen. © Pedro Sluiter Foto

Niet kostendekkend

De gemeente Meppel wil de bus stoppen, omdat de bus niet kostendekkend is. Daarbij speelt mee dat een subsidie van het OV-bureau van 110.000 euro op jaarbasis vanaf 2022 stopt. Er wordt onderzoek gedaan naar een alternatief, dat maximaal 30.000 euro mag kosten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het project Automaatje van de ANWB, waarbij inwoners tegen een kleine vergoeding meereizen in de auto van vrijwilligers. Hiermee bespaart de gemeente 95.000 euro per jaar. De gemeenteraad besloot tijdens de behandeling van de perspectiefnota om de Stadsbus al vanaf 2020 af te schaffen.

De chauffeurs van de bus en de reizigers houden hoop dat de gemeente toch een manier vindt om de Stadsbus te behouden. ,,Ik heb geen auto en fietsen en lopen gaat niet meer vanwege problemen met mijn enkel. Ik maak dus erg vaak gebruik van de Stadsbus. Erg handig, want anders moet ik voor elk doktersbezoek familie uit Steenwijk of Nieuwleusen naar Meppel laten komen om even met mij mee te rijden. Dan ben je zo afhankelijk. Deze bus vergroot mijn zelfredzaamheid.”

Huisarts

De medewerkers zelf vinden het ook erg jammer dat de bus zou stoppen. ,,Het werk is erg leuk om te doen”, stelt chauffeur Margreet Stroomer. ,,Bovendien bieden wij veel meer dan een lijnbus. Die komen niet in alle wijken en stoppen ook niet op plekken op de route waar geen halte is. Dat doen wij wel als mensen dat willen. Ook helpen wij met in- en uitstappen als dat nodig is. Je maakt van alles mee. Zo ben ik wel eens van de route afgeweken, omdat ik zag dat een vrouw zich niet goed voelde. Toen heb ik haar in plaats van naar huis naar de huisarts gebracht. Dat hoort er ook bij.” Als de bus stopt, dan wordt de