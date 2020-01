Stadsbus Meppel blijft nog even doorrijden

update Geslaagd debuut Nieuwjaars­duik Steenwijk: ‘Volgend jaar pakken we het nog grootser aan’

9:12 Ja, de avond ervoor was het makkelijk roepen: dat zou je wel even doen. In licht benevelde staat van overmoed en met een maag vol besuikerde bollen. Maar “the day after” is het andere koek: afzien in je zwembroekie aan de Ruxveenseplas. Mist, een graad of 1, het water amper 7. Maar ze déden het, een kleine veertig bikkels die gisteren deelnamen aan Steenwijks eerste echte Nieuwjaarsduik.