Stadscampings moeten toeristen langer in Zwartewaterland houden

Een stadscamping in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Hiermee moeten toeristen worden gestimuleerd wat langer in de gemeente Zwartewaterland te blijven.

De gemeente Zwartewaterland heeft in de afspraken met Marketing Oost vastgelegd dat ze samen met recreatie- en toeristische ondernemers een plan gaan opstellen voor stimulatie van het verblijf. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheid voor aanleg van stadscampings en voorzieningen waar mensen met een camper kunnen overnachten.

De gemeente huurt de deskundigheid van Marketing Oost in voor campagnes om toeristen te verleiden een bezoek te brengen aan Hasselt, Zwartsluis of Genemuiden. Voor een bedrag van bijna 50.000 euro staat Marketing Oost dit jaar de gemeente bij, in een poging om Zwartewaterland op te stuwen in de vaart der volkeren en het aantal toeristische bezoekers te verhogen. Het Hanzeverleden, kanoën, fietsen en religieus erfgoed zijn de speerpunten in het toeristisch beleid van de gemeente Zwartewaterland.

Bedevaartsoord

Hasselt is één van de negen Hanzesteden die via Hanzesteden Marketing (onderdeel van Marketing Oost) gezamenlijk worden ‘vermarkt’ in binnen- en buitenland. De focus ligt op Duitsland en Vlaanderen. Voor Hasselt, dat beschikt over tientallen historische panden en religieus erfgoed, wordt de nadruk gelegd op het aspect bedevaartsoord.

Want sinds de dertiende eeuw gaan er al mensen op bedevaart naar Hasselt. De noordelijke pelgrimsroutes Jabikspaad en Jacobspaad eindigen in Hasselt en sluiten daar aan op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. En tot op de dag van vandaag komen gelovigen sinds 1355 elke tweede zondag na Pinksteren in de Heilige Stede van Hasselt samen. Die rijke bedevaarthistorie is volgens de gemeente eigenlijk nog onvoldoende bekend.

Kanoroute

Zwartewaterland richt de pijlen ook op de actieve toerist waaronder fietsers en kanovaarders. Met Marketing Oost is afgesproken dat die onderzoek doet naar een kanoroute in natuurgebied de Olde Maten en een verbinding tussen Zwartsluis en het aangrenzende Nationaal Park Weerribben-Wieden.