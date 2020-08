Stadsmuseum Vollenhove verruimt openingstijden

Het Stadsmuseum Vollenhove is weer vrijwel iedere dag geopend. Dat is een gevolg van de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus.

Volgens Dineke Konter geeft het museum dat meer mogelijkheden en zijn er nu ook meer vrijwilligers beschikbaar om de bezoekers in het museum te ontvangen. Reserveren is niet meer noodzakelijk, maar mag wel. ,,Vanzelfsprekend hanteren we het protocol dat opgesteld is voor musea’’, aldus Konter. Het Stadsmuseum is nu open op maandag van 10.00 tot 14.00 uur en van woensdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Nieuwe tentoonstelling

Er is een nieuwe wisseltentoonstelling ingericht met als titel De Poorte rond. Met ruim honderd oude foto’s wordt een beeld geschetst van Vollenhove in de periode van 1910 tot de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bestaat de wisseltentoonstelling uit schilderijen van gebouwen en bekende plekjes in Vollenhove. Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen door samenwerking met Oud Vollenhove.

Omdat het dit jaar 75 Jaar geleden is dat Nederland is bevrijd, is er nog een kleine expositie over de Tweede Wereldoorlog in Vollenhove te zien. Die bestaat uit documenten, filmpjes, propagandamateriaal, illegale krantjes en enkele bijzondere voorwerpen.

Paviljoen

Naast de vaste collectie is er in het Stadsmuseum op dit moment aandacht voor de periode dat Vollenhove aan de Zuiderzee lag, en in de jaren 30 een strand met een paviljoen had. In het museum zijn filmpjes te bekijken met badplezier uit die tijd. Campingeigenaar Spans van 't Akkertien op de Voorst is al een tijd bezig om dat verleden te laten herleven.

www.chcvollenhove.nl