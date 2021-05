Stakingen door medewerkers metalelektrobedrijven in Emmeloord en Steenwijk

Tientallen medewerkers van metalektrobedrijven Emmeloord en Steenwijk leggen aanstaande vrijdag hun werk neer om te staken voor een betere CAO. Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe CAO in de Metalektro.

In Emmeloord gaat het onder andere om de bedrijven Geesink, Kampstaal en SMT Nederland en Suplacon. In Steenwijk staken de medewerkers van bedrijven als DeLaval, Exel en Reico. In totaal gaat het om tien bedrijven waarvan de medewerkers het werk voor 24 uur neer leggen. Anita Dries, bestuurder van FNV Metaal: ,,We hebben voor een staakstraat in Blokzijl gekozen omdat deze locatie in het midden ligt. Metaalmedewerkers uit de regio Emmeloord en Steenwijk doen nooit mee aan stakingen omdat veel staakstraten te ver weg liggen voor hen. Nu is er wel veel animo voor.”

De metaalelektrowerkers hebben heel wat redenen om te klagen, vindt Dries: ,,Sinds september vorig jaar zijn er al gesprekken gaande over een nieuw CAO. We zijn met estafettestakingen gestart op verschillende plekken omdat de onderhandelingen nogal stroef verlopen.

Sterk maken

Met de stakingen wil Dries niet met een beschuldigend vingertje naar de bedrijven van de stakers wijzen: ,,Dat er mensen zijn die staken wil niet zeggen dat de medewerkers ontevreden zijn over hun eigen bedrijf. Ze doen dit vooral voor elkaar en in de hoop dat eigenaren van bedrijven zich sterk gaan maken voor een CAO binnen de FME waar de bedrijven bij aangesloten zijn.”

Op dit moment is de CAO voor metalelektrobedrijven niet meer rechtsgeldig. Dries: ,,Nieuwe mensen worden aangenomen onder hele andere arbeidsvoorwaarden. We praten hier over extra vakantiedagen die we graag opgenomen willen zien hebben en de mogelijkheid voor een generatiepact, zodat medewerkers minder hoeven te werken voor ze met pensioen gaan.”

Meer balans tussen privé en werk

Ook de jongere medewerkers met een gezin zijn belangrijk in een nieuw CAO. ,,Geld is nooit de hoofdmoot, het gaat om de werk-privé balans. Als je een jong gezin hebt, wil je er samen met je partner voor kunnen zorgen en niet een week moeten overwerken en de week erop eerder naar huis worden gestuurd.” In een nieuw CAO zouden werkgevers volgens Dries verplicht tien uur overwerk kunnen opleggen: ,,Daar staan wij als vakbonden totaal niet achter. De stakers zijn het zat dat werkgevers geen eerlijke en moderne cao willen en dat ze bovendien al maanden niks van zich laten horen. De medewerkers voelen zich behoorlijk in de kou staan.”

Extra lef

De stakingen zijn onderdeel van landelijke estafettestakingen die in januari begonnen. Inmiddels zijn er duizenden stakers geregistreerd bij meer dan honderd bedrijven. ,,Vier maanden estafettestakingen in heel het land hebben werkgevers nog niet uit hun winterslaap kunnen krijgen. Daarom gaan we door totdat ze wakker worden en een fatsoenlijke cao met ons afspreken” aldus Dries.

,,Opnieuw staken de metalektro-werknemers in de Kop van Overijssel en de Noordoostpolder voor een goede, eerlijke cao’”, benadrukt bestuurder Ellen Jonker van CNV Vakmensen. ,,Best bijzonder als je bedenkt dat ze bij Geesink nota bene onder druk zijn gezet door de werkgever en salaris moesten inleveren. Dat heeft de rechter op voorspraak van de FNV-collega’s teruggedraaid. Het vergt van de werknemers niettemin extra lef om samen met hun vakbond pal te staan voor de eigen arbeidsvoorwaarden.”

Geen overeenstemming

Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. FNV en CNV eisen daarnaast meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. De vakbonden willen dat de lagere salarisschaal voor jongeren verdwijnt, zodat ze sneller meer kunnen gaan verdienen in de metaal.

Dries: ,,We vragen doodnormale zaken, geen gouden bergen. Over het jaar 2020 heeft het merendeel van de metalektrobedrijven goed gedraaid. Daarom willen wij ons eerlijke deel.” De metalektro is één van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen die werken bij ongeveer 1000 bedrijven als IHC, Damen, Thyssen-Krupp, Fokker, DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.

De staking wordt gehouden op de openbare parkeerplaats aan de Kanaalweg 3c in Blokzijl.