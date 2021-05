Staphorst belandt in de zwarte cijfers

Wielrenner botst tegen auto en belandt in sloot bij Staphorst

27 mei Een wielrenner is vanavond gewond geraakt na een opmerkelijk ongeluk in Staphorst. Op de Dekkersweg kwam de racefietser in botsing met een auto, waarna hij in de sloot belandde. De wielrenner is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.