Staphorst bezuinigt opnieuw om tekort weg te werken

Slingeren­de, hardleerse automobi­list onder de drugs twee keer in één middag gepakt door politie

21:43 Een hardleerse automobilist met iets teveel drugs in zijn lijf is vanmiddag tot twee keer toe door de politie aangehouden. De eerste keer raakte hij zijn rijbewijs kwijt, de tweede keer werd ook zijn auto in beslag genomen, dat meldt het Team Verkeer van de politie.