Staphorst fors in de min, maar ietsje minder dan verwacht

Wethouder Lucas Mulder zegt over het tekort dat het ten opzichte van eerdere ramingen iets meevalt. ,,Het algemene beeld is dat gemeenten in Nederland er financieel slecht voor staan. De gemeente Staphorst heeft te maken gehad met enkele tegenvallers die voortkomen uit rijksbeleid, waaronder nieuwe rekenregels voor grondbeleid.

Kostenpost

Verder blijft het sociaal domein een grote kostenpost. Volgens Mulder krijgen gemeenten al lange tijd structureel te weinig geld uit Den Haag om hun taken op het gebied van Jeugd en WMO uit te voeren. ,,We zetten alle zeilen bij om dit zo goed en zo betaalbaar mogelijk te doen.’’

Vorig jaar is door de gemeente Staphorst een verbetertraject ingezet dat de komende jaren zijn vruchten moet afwerpen. ,,We hebben de toegang tot zorg in eigen huis gehaald en investeren daarnaast in preventieve maatregelen om zware zorg te voorkomen. Maar het totaalbeeld stemt niet vrolijk. Landelijk zullen middelen en taken beter in evenwicht moeten komen.”