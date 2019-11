Staphorst gaat trucks weren uit het centrum

Staphor­ster is paar tientjes meer kwijt aan onroerende zaakbelas­ting in 2020

13 november De onroerende zaakbelasting gaat in Staphorst komend jaar met 10 procent omhoog. Om het de drie jaar daarna jaarlijks weer met hetzelfde percentage te verhogen, zoals het college van B en W wil, haalde in de ruim vijf uur durende begrotingsvergadering deze week bakzeil. ,,Een gemiddeld huishouden gaat in 2020 ongeveer 30 euro meer betalen. Dat valt voor ons te verdedigen richting burgerij. De jaren daarna zien we wel weer”, stelt fractieleider Jan Carlo Bos van de ChristenUnie.