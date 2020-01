Staphorst gewild onder ambtenaren

Begin vorig jaar werd nog gesproken over 25 nieuwe collega’s voor de huidige 110 personeelsleden. Maar door gebrek aan geld is dat voorlopig teruggeschroefd naar dertien. Al is dat toch nog een behoorlijke uitbreiding, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten met in Zwartewaterland geen vacatures en Steenwijkerland dat drie nieuwe personeelsleden zoekt. ,,We hebben meer menskracht nodig om alle ambities uit het coalitieakkoord uit te voeren. Staphorst is volop in ontwikkeling’’, zegt financieel wethouder Lucas Mulder. ,,We krijgen fors minder geld van het Rijk, maar moeten wel veel taken van het Rijk overnemen, zonder dat er geld wordt meegegeven. Daarnaast zijn er mensen nodig op het gebied van privacybescherming en het Sociaal Domein.’’