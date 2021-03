Staphorst heeft aandacht voor Moluks leed en monument

Gasloze primeur: het ziekenhuis van de toekomst verrijst in Meppel

26 maart Het eerste volledig elektrische ziekenhuis van Nederland verrijst in Meppel. Als alles meezit, opent Isala over exact een jaar de nieuwe locatie die volledig ‘van het gas af’ is. Klimaatplafonds, boilers, warmtepompen en de fraaie ligging in het Reestdal moeten voor een aangenaam en duurzaam verblijf van patiënten gaan zorgen.