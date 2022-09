Staphorst heeft de jeugdzorg op orde, maar moet wel op het geld letten

Het gaat goed met de jeugdzorg in Staphorst, maar financieel moet de gemeente wel scherp blijven. Want reserves zijn er niet, en het lukte Staphorst de afgelopen jaren nauwelijks om binnen de begroting te blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Staphorster Rekenkamer.

Ja, de jeugdzorg in Staphorst werkt prima, valt er in het rapport te lezen. Zo houdt de gemeente rekening met de ‘specifieke cultuurkenmerken’ van Staphorst en is de jeugdzorg ‘van goede kwaliteit’. Toch is niet alles koek en ei: op financieel vlak worstelt de jeugdzorg, schrijft de rekenkamer ook.

Zo lukte het de gemeente niet om de afgelopen jaren binnen de geplande kosten te blijven. In andere woorden: de begroting klopte niet. Bovendien is de financiële toekomst van de jeugdzorg in Staphorst onzeker. ‘De gemeente beschikt niet meer over een reserve (...) waaruit in het verleden tekorten werden gedekt.’

Schommelingen

In het verslag merkt de rekenkamer verder op dat er ‘jaarlijkse relatief grote schommelingen’ in de uitgaven zijn. Daarnaast zijn er in Staphorst maar relatief weinig jongeren die gebruikmaken van dit type zorg: slechts 1 op de 24 jongeren krijgt jeugdzorg, bleek eind vorig jaar. Het landelijk gemiddelde is 1 op 12. De gemeente is bezig de uitgaven te beheersen, en hoopt in 2022 alles weer op de rit te hebben.

Jongeren zoeken weinig hulp bij officiële instanties vanwege de grote sociale cohesie in Staphorst, zei woordvoerder Margriet Boer daarover. ,,Inwoners staan voor elkaar klaar bij problemen en zorgen. Men doet daardoor minder vaak direct een beroep op officiële instanties.”

Ook stelde zij dat zaken die spanningen in gezinnen veroorzaken minder vaak voorkomen in de gemeente. ,,Zo heeft Staphorst de laagste werkloosheid van Nederland en zijn er minder inwoners met een grote schuldenproblematiek.”

Gezinnen voorop

De rekenkamer beveelt Staphorst aan om uitgaves scherp in te gaten te houden en realistisch te begroten. Maar laat financiën niet leiden, drukt de organisatie Staphorst op het hart. De relatie met gezinnen moet namelijk vooropstaan, sluit de rekenkamer af.

Vervolg Burgemeester en wethouders van Staphorst hebben ook al gereageerd op het rapport. Het college laat in die reactie weten zich goed kunnen te vinden in de uitkomsten van het onderzoek. ‘We onderschrijven de conclusies en aanbevelingen. De knelpunten herkennen we.’ Het rapport van de rekenkamer staat voor 4 oktober op de agenda van de gemeenteraad. Dan kan de Staphorster politiek zich er verder over uitspreken.