Staphorst heeft er een ridder bij

Van de vier inwoners van de gemeente Staphorst die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, is Henk Korterink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Berend Paarhuis, Gerrit Stegeman en Nanny Zwolle gaan voor hun verdiensten voor de samenleving nu door het leven als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bij de onderscheiding behorende versierselen zijn donderdagmorgen tijdens twee bijeenkomsten in het gemeentehuis uitgereikt door burgemeester Theo Segers.

Henk Korterink (73) is in de vorige eeuw twintig jaar bestuurslid geweest van de Oranjevereniging Rouveen. Verder was hij vele jaren bestuurslid van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij/Univé Staphorst, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen en commissaris en voorzitter van Veevoedercoöperatie De Eendracht U.A. Rouveen. Ook speelde hij een rol in de ruilverkaveling als lid van de Ruilverkavelingscommissie Rouveen en lid van de Uitvoeringscommissie landinrichting Staphorst. Korterink was verder bestuurder van de Jachtcommissie Rouveen-West, voorzitter van de Financiële Commissie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rouveen en bestuurslid van zwembad de Broene 'eugte in Staphorst.

Berend Paarhuis (69) uit IJhorst is zeer actief voor Voetbalvereniging IJhorst. Hij was van 1974 tot 1986 bestuurslid en in de jaren negentig een seizoen leider van het derde elftal Voetbalvereniging IJhorst. Tegenwoordig is hij nog consul en helpt bij het onderhoud van de voetbalvelden. Andere functies: 1994-2002 bestuurslid Stichting dorpsraad IJhorst-Lankhorst, 1999-heden chauffeur buurtbus IJhorst e.o., 2000-heden commissaris Oranjevereniging IJhorst-Lankhorst, 2007-heden locatiehouder – suppoost – lid bouwploeg Stichting Kunstroute IJhorst-De Wijk, 2006-heden verkeersregelaar Stichting Indoor Klein Oever Balkbrug, 1995-heden medeorganisator - verlenen van hand- en spandiensten - verkeersregelaar slipjacht De Wijk, 2015-heden verkeersregelaar Concours Hippique De Wijk, 2005-heden verlenen van hand- en spandiensten – verkeersregelaar slipjacht in IJhorst

Gerrit Stegeman (84) uit Rouveen was tientallen jaren(1953-2008) eigenaar van stoffenspeciaalzaak Stegeman’s Textiel in Rouveen, die nu gerund wordt door zijn beide dochters. Hij is een van de laatste experts op het terrein van de Staphorster klederdracht en ontwierp o.a. diverse motieven en kleurencombinaties. Andere verdiensten: 1980-heden medewerker blad ‘t Olde Stapperst + verzorgen diapresentaties voor Historische Vereniging Staphorst, 1980-heden lid werkgroep Oud Staphorst van Historische Vereniging Staphorst, 1982-heden vrijwilliger Museum Staphorst, 1970-1989 bestuurslid (secretaris, later voorzitter) Middenstandsvereniging Staphorst-Rouveen, 2002-heden vraagbaak Nederlandse Kostuumvereniging, 2012-heden informant Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.