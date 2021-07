Staphorst krijgt begraafplaats voor doodgeboren kinderen jonger dan 24 weken

Ouders worden in deze verdrietige situatie geconfronteerd met een moeilijke keuze en/of hoge(re) kosten. Soms laten ouders de foetus achter in het ziekenhuis of wordt ervoor gekozen een kind te begraven op privéterrein. Of er wordt gekozen een kind bij de (groot)ouders te plaatsen in een reeds bestaand graf. Ouders kunnen ook een nieuw graf kopen. Dat is erg duur.