Staphorst krijgt eerst waarnemend burgemeester bij vertrek Theo Segers

Weekend­tips: Ladies Night voor vrouwelij­ke skaters en weer druk weekend voor Sinter­klaas

15:15 Sinterklaas is komend weekend weer te bewonderen bij veel intochten in de regio, ook is er vanavond een speciale avond voor vrouwelijke skaters. Zo kan je al skatend lekker warm worden. Er zijn in de regio nog genoeg andere leuke activiteiten te doen. Een aantal tips voor het weekend hieronder op een rijtje.