Staphorst laat zich in toernooi om KNVB-beker aftroeven in effectiviteit door Gemert: 0-3

Het is een heerlijke wedstrijd in de eerste helft, waar de hartslag gelijk de hoogte in gaat. Eerst is er een spetterend vuurwerk, met een flinke zwarte rookwolk boven het doel van keeper Jorick Maats tot gevolg. De supporters van de bezoekers pakken echt uit, Staphorst heeft een blauw-geel antwoord. Met rookbommen en blauwe en gele slingers.

Daarna slaat de supporters van de thuisploeg binnen de minuut de schrik om het hart. Een slippertje van Pascal Mulder, Ralf Kemper kan gelijk een kogel afvuren op het doel van Maats. Maar de bal gaat naast. ,,Ik was nog niet helemaal scherp. Ik wilde indribbelen, maar raak de bal kwijt. Ik heb geluk gehad, anders sta je gelijk achter’’, weet de aanvoerder.

Hoge hartslag

Wat volgt is een potje hogehartslagvoetbal. Het tempo is hoog. Staphorst heeft balbezit, maar de Brabanders komen er een paar keer rap uit. Sander de Grote krijgt een kans. Hij kan alleen op het doel van Stefan Tielemans af na een misser op het middenveld van Gemert, maar de bal springt van zijn voet.

Vlak voor de pauze gaat het mis. De sliding van Mulder op de rand van de zestien lijkt op de bal, maar hij krijgt de vrije trap tegen van arbiter Rob Dieperink. De inzet van Erwin van den Broek slaat in achter Maats, 0-1. De zwart-witte supporters, ze zijn met drie bussen gekomen, zingen sarrend dat het stil is aan de overkant. ,,Hij was op het randje, de scheidsrechter kan er voor fluiten. En dan hebben we pech dat-ie er in gaat. Maar zo is voetbal’’, zegt Mulder.

Quote Hij was op het randje, de scheids­rech­ter kan er voor fluiten Pascal Mulder

Op het sfeervolle sportpark gaan de supporters van Staphorst er na de rust ook achter staan, ze moeten toch tegenwicht bieden aan de jonge schare fans van Gemert. Die zwaaien met hun zwart-witte sjaaltjes en schreeuwen de kelen schor. Staphorst komt in de tweede helft dicht bij een gelijkmaker, Sander de Grote kopt de bal op de paal. ,,Jammer dat die er niet in gaat, anders gaan de supporters er echt achter staan’’, denkt Mulder.

Geweldige sfeer

Maar Gemert is duidelijk de betere ploeg. En dan raakt Staphorst ook nog een portie stootkracht kwijt, Stan Haanstra valt uit met een blessure. Maats brengt nog een paar keer goed redding, maar een inzet van Ralf Kemper van dichtbij is hem veertien minuten voor tijd te machtig, 0-2. Vier minuten later is het helemaal gedaan, als Erik van Loon voor 0- 3 zorgt.

De supporters vallen stil, aan de andere kant is het feest. Na het laatste fluitsignaal bestormt het Brabantse jonge grut het veld, zingend en springend. ,,Geweldig die sfeer, zowel van onze supporters als van Gemert. Dat vuurwerk aan het begin, met rookbommen. Mooi om mee te maken, maar we verliezen van een ploeg die effectiever en beter is’’, zet aanvoerder Mulder een punt achter dit bekertoernooi.