Staphorst legt 800.000 euro bij voor de jeugdzorg

Net zoals veel andere gemeenten in Nederland, kampt ook Staphorst met een tekort in de jeugdzorg. Sinds 2015 is de uitvoering van de jeugdzorg door het Rijk naar de gemeenten verschoven, met als doel dat de zorg laagdrempeliger én goedkoper zou worden. Volgens de gemeente Staphorst is dit inderdaad het geval en worden meer gezinnen geholpen. Maar de zorgkosten stijgen en het Rijk voert flinke bezuinigingen door waardoor de gemeente een fiks tekort heeft, in 2018 acht ton.

Het tekort op de jeugdzorg heeft gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente. Over 2018 houdt Staphorst nu een bescheiden bedrag van 85.000 euro over. Want naast het tekort op de jeugdzorg had de gemeente ook een tegenvaller op het gebied van de verleende bouwvergunningen. Dit aantal liep terug en leverde dus minder inkomsten op.