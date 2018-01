Staphorst mag plaatsing van windmolens zelf regelen van provincie Overijssel

De gemeente Staphorst krijgt van de provincie Overijssel alsnog de ruimte om zelf met een goed voorstel te komen over de plaatsing van windmolens. Dat is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad om toch serieus werk te maken van windenergie. De raad gaat na wat geschikte locaties zijn voor de plaatsing van drie tot vier turbines.

Drie tot vier turbines leveren samen twaalf megawatt windenergie op en daarmee voldoet Staphorst aan de provinciale opgave. Daarom ziet de provincie Overijssel er vanaf om in te grijpen en de regie in handen te nemen via een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Gedeputeerde Staten heeft dit deze week besloten. Binnenkort worden de afspraak op papier gezet. Er zijn enkele concrete initiatieven en een deel van Staphorst is al aangewezen als kansrijk zoekgebied.

'Constructief debat'

De Staphorster wethouder Bart Jaspers Faijer laat weten dat in de gemeenteraad de laatste maanden een constructief debat heeft plaatsgevonden over windenergie. De belangrijkste vragen: willen we en kunnen we dit zelf? ,,Het antwoord is ja. We gaan zelf op zoek naar goede initiatieven om aan de taakstelling van de provincie te voldoen. Hierdoor kunnen we de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk waarborgen en houden we zeggenschap over de procedure en voorwaarden."

Gedeputeerde Annemieke Traag, die gaat over onder meer energie, is blij met de constructieve houding van Staphorst. ,,Gezamenlijk hebben wij een ruimtelijk onderzoek en een notitie over participatie gemaakt. De gemeenteraad heeft deze stukken nu vastgesteld. Dat geeft vertrouwen in een goed proces en uiteindelijk een positief besluit.”